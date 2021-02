Fußball: Austria-Profi Suttner fällt wochenlang aus

Austria will Salzburg Meister-Party verderben Für die Meister-Party im heimischen Profi-Fußball ist am Sonntag in der 35. und vorletzten Runde alles angerichtet. Der FC Salzburg kann im Heimspiel (16.00 Uhr) gegen Austria Wien mit einem Remis erstmals in der Ära von Red Bull den Titel in der Bundesliga mit Erfolg verteidigen. Bundesliga-Präsident Hans Rinner und Vorstand Georg Pangl bringen den "Meisterteller" mit.