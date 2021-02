Fußball: Austria siegte 5:1, WSG Tirol unterlag St. Pölten 0:1

Hartberg und Ried trennten sich 1:1

Austria Wien hat sich am Samstag in der Fußall-Bundesliga den Meistergruppen-Rängen bis auf drei Punkte genähert. Die Wiener besiegten SCR Altach nach 0:1-Pausenrückstand mit 5:1 und haben den WAC (am Sonntag im Einsatz) und WSG Tirol in Sichtweite. Die Tiroler mussten sich SKN St. Pölten mit 0:1 geschlagen geben, womit den Niederösterreichern auch nur vier Zähler auf die Top sechs fehlen. Hartberg und Ried trennten sich mit einem 1:1.

Die Top-Mannschaften sind am Sonntag im Einsatz. Sturm Graz empfängt den WAC, der LASK ist bei Schlusslicht Admira zu Gast (beide 14.30). Zum Abschluss der 18. Runde steigt um 17.00 Uhr das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Red Bull Salzburg und Verfolger Rapid.