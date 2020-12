Fußball: Balotelli dockte bei Berlusconi-Club Monza an

Das einstige Fußball-Wunderkind Mario Balotelli ist erwartungsgemäß in die Serie B zu Monza Calcio gewechselt. Der 30-Jährige unterschrieb am Montag einen Vertrag bis zum Saisonende, wie der Club bekanntgab. Der auf dem neunten Platz liegende Verein gehört dem früheren italienischen Premierminister Silvio Berlusconi und hat mit Kevin-Prince Boateng einen weiteren namhaften Akteur in seinen Reihen.

Balotelli war nach seinem Abschied bei Brescia Calcio im Frühjahr ohne Club. Der Stürmer ist in der Vergangenheit immer wieder durch Disziplinlosigkeit aufgefallen. Entsprechend waren seine Engagements bei großen Clubs wie Inter Mailand und AC Milan, Manchester City, Liverpool oder Olympique Marseille meist nicht von langer Dauer.