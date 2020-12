Fußball: Barcelona-Profi Dembele wieder verletzt

Barcelona-Profi Ousmane Dembele laboriert wieder einmal an einer Verletzung. Wie der spanische Fußball-Vizemeister am Sonntag mitteilte, erlitt der Franzose am Samstag beim 1:2 in Cadiz eine Muskelblessur. Zur Ausfalldauer wurden keine Angaben gemacht. Für den 2017 von Dortmund geholten Dembele hat Barca bisher 143 Millionen Euro bezahlt, dieser Betrag könnte sich noch um weitere fünf Millionen Euro erhöhen.

Bei den Katalanen hatte Dembele immer wieder mit Muskelverletzungen zu kämpfen, die lokale Medien auch auf seinen Lebensstil zurückführen. In knapp dreieinhalb Jahren brachte es der Stürmer für Barcelona auf 86 Einsätze und 23 Tore. Lionel Messi kam im selben Zeitraum auf 161 Partien und 134 Treffer.