Fußball: Bayern-Frauen gewannen auch 12. Partie - Billa traf doppelt

Münchnerinnen überwintern mit Fünf-Punkte-Plus - Hoffenheims Billa baute Führung in Schützenliste mit Doppelpack aus

Das Frauenteam des FC Bayern München hat am Sonntag einen makellosen Herbst beendet. Mit einem 8:0-Kantersieg beim SC Sand entschieden die Münchnerinnen auch ihr 15. Pflichtspiel für sich, in der deutschen Fußball-Bundesliga überwintern sie nach zwölf Siegen mit einem Fünf-Punkte-Plus auf Verfolger VfL Wolfsburg. ÖFB-Teamspielerin Carina Wenninger lief zum 200. Mal in der Liga für die Bayern auf, in Pflichtspielen waren es 252 Einsätze, damit ist sie die Nummer eins im Club.

Die 29-jährige Innenverteidigerin, die bereits ihre 14. Saison beim Tabellenführer absolviert, spielte durch, Sarah Zadrazil wurde in der 81. Minute ausgetauscht. Jubeln durfte mit Nicole Billa im letzten Spiel vor Weihnachten auch eine andere ÖFB-Teamkickerin. Die 24-jährige Stürmerin setzte ihre beeindruckende Torserie fort. Nach ihrem Doppelpack (18., 42.) beim 5:0-Heimerfolg von 1899 Hoffenheim gegen Turbine Potsdam hat die Club-Kapitänin nun in den jüngsten vier Partien zehn ihrer bisher 14 Saisontore erzielt. Mit dieser Marke ist die Tirolerin, der zuletzt gar ein Viererpack gelungen war, die Nummer eins in der Liga-Schützenliste.

Hoffenheim geht damit elf Punkte hinter den Bayern als Dritter in die Winterpause. Am 12. Februar wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen.