Fußball: Bayern-II-Kicker leihweise nach St. Pölten und Klagenfurt

US-Amerikaner Booth zum SKN, Schwede Timossi Andersson zu Zweitligist Klagenfurt

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Bayern-II-Mittelfeldmann Booth nach St. Pölten ---------------------------------------------------------------------

Kurz vor Transferschluss haben sich zwei heimische Proficlubs am Montag noch beim Zweitteam von Bayern München bedient. Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten holte US-Mittelfeldspieler Taylor Booth ebenso leihweise bis Saisonende wie Zweitligist Austria Klagenfurt den schwedischen Offensivmann Alex Timossi Andersson. Das gaben die Bayern, deren Profis derzeit bei der Club-WM in Katar weilen, am Montag bekannt.

Booth hatte zuletzt im Probetraining der St. Pöltner einen guten Eindruck hinterlassen. Der 19-Jährige war vor zwei Jahren nach München übersiedelt, kam in der laufenden Saison bei Bayern II aber bisher nur auf zwei Einsätze. Beim SKN soll der frühere US-amerikanische U19-Teamspieler laut Bayern-Angaben Spielpraxis sammeln. Die St. Pöltner hatten zuvor auch die Verpflichtung des früheren ÖFB-U19-Nationalspielers Lukas Tursch für das zentrale Mittelfeld bekanntgegeben.

Klagenfurt-Neuzugang Timossi Andersson ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Der 20-Jährige hatte 2018 bei den Bayern unterschrieben, war zuletzt aber an seinen Ex-Club Helsingborgs IF verliehen. Dort gelangen ihm in der vergangenen Saison in 28 Ligaspielen fünf Tore. Die Klagenfurter, derzeit Tabellenvierter, starten am Samstag beim SV Horn ins Zweitliga-Frühjahr.