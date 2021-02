Fußball: Bayern München laut "Sport Bild" an Friedl interessiert

DFB-Teamchef Löw holt laut "Bild" Butt ins Team Nach dem Ausfall von Rene Adler soll sich Deutschlands Teamchef Joachim Löw für Bayern-Routinier Hans-Jörg Butt als drittem Torwart für die Fußball-Weltmeisterschaft entschieden haben. Das meldete die "Bild"-Zeitung. Löw wird seinen erweiterten WM-Kader am Donnerstag in Stuttgart nominieren. Eine Bestätigung dafür gab es vom Trainerteam der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch nicht.