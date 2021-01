Fußball: Bayern sollen im Pokalspiel in Kiel defensiv überzeugen

Letzter nationaler Zu-Null-Erfolg glückte am 24. Oktober

Nach der 2:3-Bundesliga-Niederlage in Mönchengladbach und der hohen Gegentorquote soll beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München am Mittwochabend (20.45 Uhr/live ARD und Sky) im Cup-Spiel beim Zweitligisten Holstein Kiel nach mehr als einem Monat endlich wieder einmal die Null stehen. "Es geht darum, dass wir unser Optimum ausschöpfen", forderte Trainer Hansi Flick am Dienstag vor allem defensiv eine bessere Leistung seiner Mannschaft als zuletzt.

Beim 2:0-Heimerfolg gegen Lok Moskau am 9. Dezember zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase blieben ÖFB-Star David Alaba und Co. zum bisher letzten Mal ohne Gegentor. Auf nationaler Ebene glückte dies dem Serienmeister zuletzt beim 5:0 am 24. Oktober zu Hause gegen Eintracht Frankfurt.

Die Bayern reisen ausnahmsweise erst am Spieltag nach Kiel. Als Begründung nannte Flick die aktuell "vielen Spiele und viel Zeit in Hotels". Der Bayern-Coach äußerte Respekt vor den Kielern, die sich in der 2. Liga oben festgesetzt hätten: "Kiel hat nichts zu verlieren." Der Sieger des Nachtragsspiels der zweiten Runde trifft im Achtelfinale auf den Zweitligisten Darmstadt 98.