Fußball: Bayern und Dortmund ließen in 11. Bundesliga-Runde Federn

Dortmund-Coach nach Heim-1:5 gegen Stuttgart noch stärker angezählt - Reus: "Müssen darüber sprechen" - Bayern-Trainer Flick nach Berlin-Gastspiel bei Union: "Müssen mit 1:1 leben"

Der deutsche Meister und Vizemeister haben am Samstag in der 11. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga Federn gelassen. Das 1:1 von Titelverteidiger Bayern München beim 1. FC Union Berlin war nicht ganz so unerwartet gekommen wie das 1:5-Heimdebakel von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Nach nun drei Heimniederlagen en suite sind die Dortmunder nicht nur vorerst aus dem Titelrennen, sondern ihr Trainer Lucien Favre auch mehr angezählt als je zuvor.

Für den Schweizer war die Abfuhr gegen den Aufsteiger eine "Katastrophe", für Vereinschef Hans-Joachim Watzke ein "schwarzer Tag" und für Kapitan Marco Reus ein "beschämender Auftritt". Aus Sorge vor weiteren Rückschlägen in den Partien bis zur kurzen Winterpause forderte Reus eine schnelle und deutliche interne Aussprache. "Wir müssen darüber sprechen, wie wir die letzten drei Spiele bestreiten wollen. Wenn wir sie so bestreiten, dann holen wir nichts mehr."

Angesichts der großen Hilflosigkeit im Spiel gegen den VfB erscheint der Redebedarf riesig. Nicht der Favorit aus Dortmund, sondern der freche Underdog aus Stuttgart bot ein Spektakel und führte den BVB mit hohem Tempo, großer Laufbereitschaft und leidenschaftlicher Zweikampfführung phasenweise vor. "Stuttgart war uns in allen Belangen überlegen", bekannte Reus, "so dürfen wir uns nicht noch einmal präsentieren." Ähnlich wie der Kapitän forderte auch Favre eine Wiedergutmachung.

Am besten schon am Dienstag (20.30 Uhr) in Bremen: "Wir müssen schon im nächsten Spiel ein Zeichen setzen." Nicht auszuschließen, dass die eigentlich für Ende Jänner angedachten Gespräche mit der Clubführung über eine Verlängerung des zu Saisonende auslaufenden Vertrags im Fall weiterer Rückschläge in Bremen, Berlin oder Braunschweig vorverlegt werden. Seit dem Ausfall von Torjäger Erling Haaland findet Favre jedoch keine Lösung zur Wiederherstellung der Balance im Dortmunder Spiel.

Die Bayern liegen fünf Punkte vor Dortmund, liefen aber am (heutigen) Sonntag Gefahr, die Tabellenführung an Bayer Leverkusen abgeben zu müssen. Trainer Hansi Flick wollte sich mit dem Punkteverlust in der Hauptstadt aber nicht zu lange aufhalten. "Wir sind noch dabei in der Tabelle. Wichtig ist jetzt: Das Spiel abhaken, gegen Wolfsburg und Leverkusen anders auf dem Platz stehen", erklärte er. "Mit dem 1:1 müssen wir leben. Es wird eine schwere Saison, das haben wir vorher gewusst."

Dauerbeanspruchung und Müdigkeit wollten Flick und seine Spieler aber nicht in den Vordergrund stellen. "Es ist zu einfach, wenn man es darauf schiebt. Wir müssen dagegen halten bei dem Pensum", erklärte Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Für das Remis bei couragierten Berlinern im Stadion An der Alten Försterei hat der Nationalmannschafts-Torwart eine andere Erklärung: "Es sind einfache Fehler, die uns passieren. Wir müssen versuchen, mehr Zu-Null-Spiele hinzubekommen."

Schon 17 Gegentore haben die Bayern von Österreichs Star David Alaba kassiert, das ist nur Mittelmaß in der Liga und den Münchnern seit 39 Jahren nicht mehr passiert. Vor allem die Leistung im ersten Teil der Partie bei Union und ein erneuter Rückstand im fünften Ligaspiel nacheinander bringen die Münchner ins Grübeln. "Wir nehmen uns nicht vor, dass wir die ersten 20 Minuten nachlässig sind. Es passiert uns zu oft, dass wir uns überrumpeln lassen", erklärte Offensivspieler Thomas Müller.