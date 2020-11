Fußball: Belgien und Italien auf Weg zu Nations-League-Gruppensiegen

Nach 2:0-Heimsiegen gegen England bzw. Polen Tabellenführer - Dänemark besiegte Island 2:1, die Niederlande Bosnien-Herzegowina 3:1

Belgien und Italien haben am Sonntag in der Liga A der Fußball-Nations-League einen weiteren Schritt Richtung Gruppensieg gemacht. Die Belgier besiegten England in der Gruppe 2 daheim mit 2:0, Italien setzte sich in der Gruppe 1 mit dem gleichen Resultat gegen Polen durch. In den Parallelpartien besiegte Dänemark Island 2:1 bzw. Österreichs EM-Gegner Niederlande Bosnien-Herzegowina 3:1.

Am vergangenen Mittwoch im Testspiel gegen die Schweiz hatte Belgien trotz des 2:1 nicht beeindruckt. Auch im zweiten Spiel in Leuven innerhalb weniger Tage traten die Belgier, diesmal in bestmöglicher Formation, nicht unwiderstehlich auf. Sie verteidigten dank dem Sieg aber ihre Leaderposition und spielen am Mittwoch gegen den letzten verbliebenen Konkurrenten Dänemark um den Einzug ins Finalturnier vom kommenden Oktober. Die Dänen sicherten sich den 2:1-Sieg gegen Island dank einem von Christian Eriksen in der 92. Minute verwerteten Penalty.

Belgien bestach mit seiner Effizienz. Die einzigen zwei Schüsse in den ersten 75 Minuten fanden ihr Ziel: Youri Tielemans, der Spielmacher von Premier-League-Leader Leicester, schoss nach elf Minuten das 1:0, und Dries Mertens doppelte nach weniger als einer halben Stunde mit einem direkt verwerteten Freistoß nach. Für Roberto Martinez war es im 50. Länderspiel als belgischer Nationalcoach der 39. Sieg (7 Remis, 4 Niederlagen).

Auch Roberto Mancini ist mit Italien erfolgreich. Seit mehr als zwei Jahren ist die "Squadra Azzurra" ungeschlagen. Weil er mit dem Coronavirus infiziert ist, musste er den Platz an der Seitenlinie seinem Assistenten Alberico Evani überlassen. Dieser musste nie um den Sieg bangen. Die Italiener waren den Polen um Robert Lewandowski deutlich überlegen. Nur im Abschluss taten sie sich schwer und mussten bis in die 83. Minute warten, ehe dem eingewechselten Domenico Berardi das überfällige 2:0 gelang. Jorginho hatte den vierfachen Weltmeister mittels Penalty in Führung gebracht.

Polen und die Niederlande könnten mit einem Sieg im Direktduell am Mittwoch noch an Italien vorbeiziehen, benötigen dafür allerdings einen Ausrutscher der Italiener in Bosnien-Herzegowina. Die Bosnier stehen nach einem 1:3 in Amsterdam gegen die Niederlande bereits als Absteiger aus der Liga A fest. Der niederländische Kapitän Georginio Wijnaldum sorgte mit zwei Toren in der ersten Viertelstunde für die Vorentscheidung zugunsten von Österreichs EM-Gegner.