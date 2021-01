Ein vom Tief "Filomena" gebrachter Schneesturm hat am (heutigen) Samstag die Absage des für 16.15 Uhr desselben Tages angesetzten Fußball-Meisterschaftsspiels zwischen La-Liga-Tabellenführer Atletico Madrid und Athletic Bilbao erzwungen. Bereits am Freitagabend hatte die Mannschaft von Bilbao wegen des Unwetters in Madrid nicht landen können. Am Samstagmorgen musste der Flughafen in der Hauptstadt wegen der Schneefälle geschlossen werden.