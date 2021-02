Fußball: Billa baute mit Triplepack Führung in Torschützenliste aus

Nicole Billa hat in der deutschen Frauen-Bundesliga ihre Führung in der Torschützenliste ausgebaut. Die ÖFB-Fußballteamstürmerin führte TSG Hoffenheim am Sonntag mit drei Treffern (53., 54., 85.) zu einem 6:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen. Die 24-jährige Billa hält bei 17 Toren, Laura Freigang (Eintracht Frankfurt) folgt mit elf Treffern. In der Tabelle festigte Hoffenheim damit Champions-League-Qualifikationsplatz drei.

Bayern München fertigte mit Sarah Zadrazil und Carina Wenninger (bis 75.) SV Meppen mit 7:1 ab und führt nach dem 13. Sieg im 13. Spiel die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung auf VfL Wolfsburg an.