Fußball: Bochum verpasste durch 0:1 in Aue Zweitliga-Spitze

Zulj erstmals nach sieben Spielen ohne Scorerpunkt

Robert Zulj hat am Freitag mit dem VfL Bochum den Sprung an die Tabellenspitze der 2. deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Bochum verlor in Aue mit 0:1 und blieb punktegleich mit dem HSV, der erst am Sonntag im Einsatz ist, Zweiter. Der 29-jährige Zulj hatte zuvor in sieben Matches mit drei Toren und sieben Assists jeweils gepunktet, in Sachsen hatte er wegen Manndeckung einen schweren Stand. Seine Hereingabe in der 73. Minute köpfelte Ganvoula an die Latte (73.).

Eintracht Braunschweig sammelte mit Dominik Wydra mit dem 2:0 gegen Regensburg wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Der Wiener leistete die Vorarbeit zum 2:0 durch Proschwitz (65.).