Die Fußball-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina wird ab sofort vom Bulgaren Iwajlo Petew betreut, wie der bosnische Verband (NFSBIH) am Donnerstag mitteilte. Man hoffe, dass es unter Petew gelingt, die WM-Qualifikation für die Endrunde am Ende des nächsten Jahres in Katar zu erreichen. Die Bosnier spielen in der Gruppe D mit Weltmeister Frankreich, Österreichs EM-Gegner Ukraine, Finnland und Kasachstan. Nur der Sieger dieses Pools ist fix bei der WM.