Fußball: Bundesliga-Gastspiel von WSG Tirol in Hartberg abgesagt

Wegen schlechter Platzverhältnisse und Wettervorhersage - Neuer Termin offen - WSG-Erfolgslauf vorerst gestoppt

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Spiel abgesagt, neuer Termin offen ---------------------------------------------------------------------

Das für Dienstag (18.30 Uhr) geplante Gastspiel der WSG Tirol in der Fußball-Bundesliga in Hartberg kann nicht wie geplant stattfinden. Aufgrund der aktuellen Platzverhältnisse sowie unter Einbeziehung der schlechten Wettervorhersage sei die Partie im Sinne der größtmöglichen Planungssicherheit verschoben worden, teilte die Liga am Montagabend mit. Ein Nachtragstermin steht noch nicht fest. Er soll laut Liga-Angaben sobald wie möglich bekanntgegeben werden.

Die WSG hätte in Hartberg ihren Anlauf auf die Meistergruppe fortsetzen wollen. Das Team aus Wattens liegt sieben Runden vor Ende des Grunddurchganges sechs Punkte vor Rang sieben. Das Team von Trainer Thomas Silberberger holte aus drei Spielen im Jahr 2021 bisher sieben Punkte. Den Erfolgslauf können die Tiroler vorerst aber nicht fortsetzen.

Auch die Hartberger benötigen dringend Punkte, um es wie im Vorjahr noch in die Top sechs zu schaffen. Nach einem schweren Programm zum Jahresauftakt haben die Oststeirer 2021 erst einen Punkt auf dem Konto. Von den Hartbergern werde "viel zu viel erwartet", meinte Silberberger. "Da sind die Ansprüche extern extrem gestiegen. Dabei übersieht man, dass sie auch heuer einen grundsoliden Grunddurchgang spielen."

Aktuell sind es sechs Zähler, die Hartberg auf die Meisterrunde fehlen. Der Rückstand auf den WAC, der am Dienstag (20.30 Uhr) bei Rapid gastiert, könnte aber anwachsen. Bis zur anstehenden Teilung der Meisterschaft werde die Mannschaft "alles dafür tun, so viele Punkte wie möglich zu sammeln", versicherte TSV-Trainer Markus Schopp.