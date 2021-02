Fußball: Burgstaller setzte Torserie für St. Pauli fort

Kärntner traf im fünften Spiel in Serie

Guido Burgstaller wird auf St. Pauli zusehends zum Helden. Der frühere ÖFB-Nationalstürmer traf am Freitag auch im fünften Spiel in Folge für den deutschen Fußball-Zweitligisten. Beim 2:1 (0:0) am Freitag gegen Sandhausen erzielte der 31-jährige Kärntner das zwischenzeitliche 2:0 (71.).

St. Pauli verschaffte sich durch den vierten Sieg im fünften Spiel mit einem Burgstaller-Tor im Abstiegskampf weiter Luft. Burgstaller war im Sommer zum Traditionsclub gewechselt, hatte nach inneren Verletzungen im Bauchraum samt notwendiger Operation aber den Großteil des Herbstes verpasst.

Der Stadtrivale HSV verspielte bei Erzgebirge Aue eine 3:1-Pausenführung und musste sich mit einem 3:3 begnügen. Die Hamburger bleiben zwar auch nach der 20. Runde Tabellenführer. Die ersten Verfolger VfL Bochum und Holstein Kiel könnten dem Spitzenreiter mit Siegen aber bis auf einen Punkt nahe rücken.