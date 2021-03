Fußball: Burgstallers St. Pauli gewann Hamburg-Derby mit 1:0

Guido Burgstaller hat die Erfolgsserie mit St. Pauli in der zweiten deutschen Fußballliga am Montag im Derby gegen den HSV fortgesetzt. Ein später Treffer von Daniel-Kofi Kyereh (88.) sorgte für den fünften Sieg des Kiezclubs in Serie. Nach sieben Spielen mit zumindest einem Tor in Folge blieb Burgstaller diesmal ohne Treffer. Der HSV fiel nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie auf Rang vier zurück, St. Pauli vergrößerte als Elfter den Abstand zum "Strich" auf 10 Punkte.

Zu Beginn hatte der HSV Pech, dass Sonny Kittel (1.) mit einem scharfen Freistoß und Gideon Jung (21.) per Kopf die Latte trafen. Danach fand sich St. Pauli jedoch immer besser zurecht und kam auch zu guten Einschusschancen. U.a. scheiterte Burgstaller zweimal an Sven Ulreich (23., 69.). Der HSV hatte zudem Glück, dass Referee Deniz Aytekin nach Zweikampf zwischen Jung und Zalazar seine Entscheidung auf Elfmeter zurücknahm (53.).