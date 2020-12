Fußball: BW Linz peilt erstmaligen Einzug ins Cup-Viertelfinale an

Oberösterreicher gastieren am Dienstag bei Zweitligarivale Kapfenberg

Der Auftakt zur zweiten Tranche des Cup-Achtelfinales bringt am Dienstag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) das Duell der beiden Fußball-Zweitligisten Kapfenberg und Blau-Weiß Linz. Die Oberösterreicher, die in der Ligatabelle sieben Punkte vor den Steirern liegen und das erste Saisonduell ebenfalls in Kapfenberg mit 4:2 für sich entschieden, haben dabei eine realistische Chance, erstmals in der Vereinsgeschichte das Viertelfinale zu erreichen.

Am Mittwoch steht dann zum Abschluss der Runde der Schlager zwischen Titelverteidiger Salzburg und Rapid am Programm (20.30/live ORF 1). Zudem kommt es zu den Spielen WAC - Amstetten und LASK - Elektra Wien (beide ORF Sport +).