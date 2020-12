Fußball: Celtic holte viertes Triple in Folge

Celtic Glasgow hat am Sonntag zum vierten Mal in Folge das nationale Triple fixiert. Der regierende schottische Fußball-Meister und Liga-Cup-Sieger setzte sich im zur Saison 2019/20 zählenden FA-Cup-Finale gegen Heart of Midlothian mit 4:3 im Elfmeterschießen durch und hat damit neuerlich alle nationalen Trophäen eingeheimst.

Ein fünftes Mal wird dieses Kunststück allerdings nicht gelingen - im Liga-Cup ist Celtic bereits ausgeschieden. Zudem beträgt der Rückstand in der Liga auf die Glasgow Rangers nach Verlustpunkten gerechnet sieben Zähler.