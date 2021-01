Mount Matchwinner

Chelsea hat im London-Derby bei Fulham am Samstag einen knappen 1:0-Sieg erkämpft. Mason Mount (78.) traf für die "Blues" und sorgte dafür, dass es nach drei sieglosen Partien wieder einen vollen Erfolg gab. Das Team von Coach Frank Lampard verbesserte sich in der Fußball-Premier-League vorerst auf Rang sieben - mit einem Rückstand von sieben Zählern auf Leader Manchester United. Der 18. Fulham agierte ab der 44. Minute nach einem Ausschluss von Antonee Robinson in Unterzahl.