Fußball: Christoph Freund ist "Sport Manager des Jahres"

Ehrenpreis für den ehemaligen ÖSV-Trainer und -Sportdirektor Hans Pum

Christoph Freund ist am Dienstag vom Sport Business Magazin als "Sport Manager des Jahres" ausgezeichnet worden. Der Sportdirektor von Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg erhielt dafür den "Victor", der zum dritten Mal verliehen wurde, in der Hauptkategorie. In seinen bisher sechs Saisonen bei den "Bullen" hat der 43-Jährige aus Leogang einen Transferüberschuss von 206,26 Millionen Euro erwirtschaftet.

Neben Freund erhielt der langjährige Skisport-Funktionär Hans Pum den Sport Manager Ehrenpreis. Nach zahlreichen Höhepunkten in seiner Laufbahn war der 66-Jährige zuletzt Sportdirektor beim Österreichischen Skiverband (ÖSV). Diese Funktion legte der Oberösterreicher nach 42 Jahren im Juli 2019 zurück. Pum gilt als erfolgreichster ÖSV-Trainer und -Sportdirektor der Geschichte.