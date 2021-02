Fußball: CL-Spiel Leipzig gegen Liverpool findet in Budapest statt

Salzburg, London, Danzig und Krakau waren mögliche Optionen

Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool wird am 16. Februar in Budapest ausgetragen. Das gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Sonntag bekannt. Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen hatte die deutsche Bundespolizei einen Antrag auf eine Sondergenehmigung für die Einreise des englischen Fußball-Meisters abgelehnt. Es folgte eine hektische Suche nach Lösungen.

Großbritannien zählt wegen der als besonders ansteckend eingestuften Coronavirus-Mutation als Hochrisikoland, aus dem eine Einreise nach Deutschland bis mindestens 17. Februar untersagt ist. Eine Ausnahme für Profisportler, die in einer Blase mit strengen Hygieneregeln agieren, schlossen die deutschen Behörden aus.

Nachdem zunächst Salzburg oder London als Optionen gegolten hatten und auch die polnischen Städte Danzig und Krakau geprüft wurden, bekam Budapest den Zuschlag. Für Ungarn gelten zwar bis mindestens 1. März Binnengrenzkontrollen und ebenfalls strenge Einreisebestimmungen. Für Profisportler sind aber Ausnahmen vorgesehen.