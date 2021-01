Fußball: Clubchef Agnelli: Bis zu 8,5 Mrd. Verlust für Europas Clubs

Juve will 80 Millionen Euro in Spieler investieren Bei Juventus Turin, dem Verein von Alexander Manninger, bahnt sich eine Revolution an. Der neue Präsident des italienischen Rekordmeisters, der Unternehmer Andrea Agnelli, plant Investitionen in Höhe von 80 Millionen Euro für den Erwerb neuer Spieler. Nach dem unrühmlichen Europa-League-Aus beim FC Fulham muss sich Juventus derzeit mit einem schlappen sechsten Tabellenplatz der Serie A begnügen.