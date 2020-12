Columbus Crew ist der erste Teilnehmer im Finale um die Meisterschaft in der Major League Soccer. Im Endspiel um den Sieg in der Eastern Conference bezwang das Team aus Ohio am Sonntag Außenseiter New England Revolution 1:0 und steht zum insgesamt dritten Mal nach 2008 und 2015 im MLS-Cup-Finale. Den Gegner aus der Western Conference ermitteln am Montagabend (Ortszeit) Titelverteidiger Seattle Sounders und Minnesota United. Das Finale ist für Samstag angesetzt.