Fußball/Corona: Drei weitere Teamspieler von Serbien positiv getestet

Drei serbische Fußball-Nationalspieler sind nach dem 1:1 im Nations-League-Spiel in Ungarn positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der serbische Fußball-Verband am Mittwoch mit. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom), Darko Lazovic (Hellas Verona) und Tormann Djordje Nikolic (FC Basel) wurden vom Rest der Mannschaft isoliert und dürfen das abschließende Spiel der Nations League am Mittwoch gegen Russland nicht bestreiten.

Zuvor waren bereits Luka Milojevic und Aleksandar Kolarov positiv auf das Virus getestet worden. Serbien ist in der Gruppe B4 mit drei Punkten Letzter, Tabellenführer Russland würde bei einem Sieg in die A-Gruppe aufsteigen.