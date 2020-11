Fußball: Corona-infizierte Ukraine-Spieler fliegen in Heimat zurück

Der ukrainische Fußball-Verband wird seine vier positiv auf das Coronavirus getesteten Teamspieler sowie den ebenfalls infizierten Teammanager am Sonntag heimfliegen. "Es kommt ein Flugzeug aus Kiew, das die infizierten Spieler in die Ukraine bringen wird", kündigte Trainer Andrej Schewtschenko nach dem 1:3 der ukrainischen Auswahl in Leipzig gegen Deutschland an. Der Rest des Teams bestreitet am Dienstag in der Schweiz das abschließende Spiel in der Nations League.

Bei den vier Spielern handelt es sich nach Verbandsangaben um Andrej Jarmolenko, Viktor Tsigankow, Viktor Kowalenko und Sergej Sidortschuk. Erst nach weiteren negativen Corona-Tests ihrer Teamkollegen konnte das Länderspiel gegen Deutschland ausgetragen werden. "Der Tag war sehr nervenaufreibend", berichtete Schewtschenko. Der 44-jährige Auswahlcoach sprach davon, dass es "psychologisch sehr schwierig" gewesen sei, das Team angesichts der Ungewissheit der Spielaustragung und der Sorge vor weiteren positiven Tests auf die Partie vorzubereiten.