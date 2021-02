Fußball: Cup-Debakel für den stolzen FC Basel

2:6 gegen Zweitligisten Winterthur

Der ehemalige Dominator im Schweizer Fußball steckt in einer hartnäckigen Krise. Der FC Basel schied am Mittwoch im nationalen Cup-Achtelfinale sang und klanglos zuhause gegen den Zweitligisten FC Winterthur mit 2:6 aus. Nach einer Stunde stand es 0:5. Dem früheren ÖFB-Teamgoalie Heinz Lindner im Dienste der Basler blieb ein Auftritt beim Debakel immerhin erspart. Der in der Liga weit hinter den Young Boys aus Bern liegende FC Basel ist seit sechs Heimspielen sieglos.