Fußball: Daten und Fakten zum ÖFB-Länderspieljahr 2020

Einsätze, Tore, Assists, Gesamtstatistik

Daten und Fakten zum Länderspieljahr 2020 der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft:

SPIELDATEN:

4. September (Nations League/Gruppe B/1): Norwegen - Österreich 1:2 (0:1). Oslo, SR Gestranius (FIN). Tore: Haaland (66.) bzw. Gregoritsch (35.), Sabitzer (54. Handelfer)

7. September (NL): Österreich - Rumänien 2:3 (1:1), Klagenfurt, SR Nyberg (SWE). Tore: Baumgartner (17.), Onisiwo (80.) bzw. Alibec (3.), Grigore (51.), Maxim (70.)

7. Oktober (Test): Österreich - Griechenland 2:1 (0:0). Klagenfurt, 1.500, SR Jug (SLO). Tore: Grbic (77.), Baumgartner (80.) bzw. Fortounis (63.)

11. Oktober (NL): Nordirland - Österreich 0:1 (0:1), Belfast, 600, SR Ardelanu (CZE). Tor: Gregoritsch (43.)

14. Oktober (NL): Rumänien - Österreich 0:1 (0:0). Ploiesti, SR Stefanski (POL). Tor: Schöpf (75.)

11. November (Test): Luxemburg - Österreich 0:3 (0:0). Luxemburg, SR Delerue (FRA). Tore: Trauner (61.), Grbic (83.), Wiesinger (93.)

15. November (NL): Österreich - Nordirland 2:1 (0:0). Wien, SR Mariani (ITA). Tore: Schaub (81.), Grbic (87.) bzw. Magennis (75.)

18. November (NL): Österreich - Norwegen 1:1 (0:0). Wien, SR Bastien (FRA). Tore: Grbic (94.) bzw. Zahid (61.)

EINSÄTZE: Teamchef Franco Foda setzte in den 8 Spielen dieses Jahres 32 Akteure ein, wobei Hinteregger und Baumgartlinger in allen Begegnungen auf dem Feld waren. Die Gesamtzahl der eingesetzten Spieler in Fodas insgesamt 30 Matches betrug 50. Acht Kicker debütierten 2020, unter dem Deutschen sind es insgesamt schon 23. Die acht im einzelnen: Baumgartner, Grbic (beide in Norwegen), Monschein (daheim gegen Rumänien), Friedl, Holzhauser (daheim gegen Griechenland), Kalajdzic (in Rumänien), Wiesinger, Balic (in Luxemburg).

8 Spiele: Julian Baumgartlinger (Leverkusen) 4 mal aus-, zweimal eingewechselt (82/1 Tor) Martin Hinteregger (Frankfurt) 4 a (53/4) 7 Spiele: Adrian Grbic (Lorient) 6 e (7/4) Stefan Lainer (Gladbach) 1 e (25/1) 6 Spiele: Aleksandar Dragovic (Leverkusen) 1 a, 2 e (86/1) Michael Gregoritsch (Augsburg) 5 a, 1 e (13/4) Stefan Ilsanker (Frankfurt) 1 a (48/0) Xaver Schlager (Wolfsburg) 1 a (17/1) 5 Spiele: Christoph Baumgartner (Hoffenheim) 1 a (5/2) Pavao Pervan (Wolfsburg) (6/0) Reinhard Ranftl (LASK) 2 a, 3 e (6/0) 4 Spiele: David Alaba (Bayern) (76/14) Karim Onisiwo (Mainz) 2 a, 2 e (10/1) Marcel Sabitzer (Leipzig) (46/8) Andreas Ulmer (Salzburg) 1 a (21/0) 3 Spiele: Florian Grillitsch (Hoffenheim) 1 a, 2 e (19/1) Stefan Posch (Hoffenheim) 1 e (8/1) Louis Schaub (Luzern) 1 a, 2 e (17/6) Christopher Trimmel (Union Berlin) 1 a, 1 e (10/0) 2 Spiele: Marko Arnautovic (Shanghai) 1 e (87/26) Raphael Holzhauser (Beerschot) 2 a (2/0) Sasa Kalajdzic (Stuttgart) 1 e, 1 a (2/0) Alexander Schlager (LASK) (3/0) Alessandro Schöpf (Schalke) 2 a (24/5) Gernot Trauner (LASK) 1 e (3/1) 1 Spiel: Husein Balic (LASK) e (1/0) Marco Friedl (Bremen) (1/0) Philipp Lienhart (Freiburg) (2/0) Christoph Monschein (Austria) e (1/0) Valentino Lazaro (Gladbach) a (29/3) Philipp Wiesinger (LASK) (1/1) Peter Zulj (Anderlecht) (11/0)

TORE: Neuling Grbic war mit vier Toren (in den Heimspielen gegen Griechenland, Nordirland, Norwegen und in Luxemburg) Topscorer (bei sieben Einsätzen). Mit Baumgartner (daheim gegen Rumänien und Griechenland) traf ein weiterer Neuer zweimal. Auch Gregoritsch (in Norwegen und Nordirland) erzielte zwei Tore. Je einmal scorten Sabitzer (in Norwegen), Onisiwo (Rumänien/h), Schöpf (in Rumänien), Trauner (in Luxemburg in seinem zweiten Länderspiel) und Wiesinger in seinem Debüt-Match (in Luxemburg) sowie Schaub (gegen Nordirland in Wien).

Wiesinger ist der erste Debütant mit Torerfolg seit Christopher Dibon 2011 beim 3:1 gegen Lettland in Graz, aber immerhin schon der 88. in der Geschichte der österreichischen Nationalmannschaft (seit 1902). Drei Tore fielen aus Standards: Sabitzer verwertete einen Handelfer in Norwegen zum 2:0, Trauner köpfelte in Luxemburg nach einem Corner von Trimmel das 1:0 und Grbic im Anschluss nach einem Einwurf dort das 2:0.

ASSISTS: Baumgartner, Baumgartlinger und Arnautovic, der nur die zwei letzten Spiele mitwirkte, bereiteten jeweils zwei Tore vor. Je einmal gelang dies Ulmer, Lainer, Gregoritsch, Schaub, Hinteregger, Trimmel und Grbic.

GESAMTSTATISTIK: Das ÖFB-Team (aktuell Nummer 25 der Weltrangliste) absolvierte seit 1902 insgesamt 791 Länderspiele gegen 72 Gegner, von denen 331 bei 169 Remis und 291 Niederlagen gewonnen wurden. Die Team-Schützenliste führt Toni Polster (95 Länderspiele) mit 44 Toren vor Hans Krankl (34/69) an. Auf Rang drei liegen mit je 28 Treffern Erich Hof (37), Johann Horvath (46) und Marc Janko (70). Dann kommt mit Marko Arnautovic der erste noch aktive Kicker mit 26 (87 Spiele), ex aequo mit Andres Herzog (103) und Matthias Sindelar (43). Arnautovic ist auch der aktive ÖFB-Kicker mit den meisten Länderspiel-Einsätzen (87/Platz vier). Angeführt wird dieses Ranking von Herzog (103).