Fußball: Deutschland schlitterte in Spanien 2 - Reaktionen

Löw: "Das war ein rabenschwarzer Tag" - Angeschlagener Teamchef erhielt Rückendeckung von Bierhoff: "Vertrauen ist da"

"Das war ein rabenschwarzer Tag. Nichts funktionierte, weder in der Defensive noch in der Offensive", erklärte Deutschlands Teamchef Joachim Löw nach der höchsten Niederlage seiner Amtszeit. "Wir sind heute klar zurückgeworfen worden. In jeglicher Beziehung war es schlecht." Der 60-Jährige vermisste Körpersprache, Körperspannung, Zweikampfverhalten. "Keine Organisation, keine Kommunikation. Das war tödlich."

Löw sprach von einer großen Enttäuschung. "Wir haben gesagt, dass wir den Spielern das Vertrauen schenken wollen. Wir waren auf einem guten Weg. Aber wir sind noch nicht soweit, wie wir geglaubt, gehofft haben." Man müsse nun "die richtigen Schlüsse ziehen", meinte Löw. "Es ist unsere Aufgabe und Pflicht, das alles zu hinterfragen."

Auf eine ruhige Winterpause dürfte sich der deutsche Bundestrainer nicht einstellen können. "Die bitterste Niederlage war es nicht, aber eine der klarsten", sagte Mittelfeldstar Toni Kroos. "Wir haben überhaupt keinen Zugriff bekommen. Spanien hat uns alles vorgemacht, mit Ball und ohne Ball." In Richtung EM im kommenden Jahr habe man "einiges zu tun". Rückendeckung erhielt Löw von DFB-Direktor Oliver Bierhoff. "Das Vertrauen ist da, daran ändert auch dieses Spiel nichts", sagte der Ex-Nationalstürmer.