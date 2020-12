Fußball: Die jüngsten Spieler der Champions-League-Geschichte

Youssoufa Moukoko ist seit Dienstagabend der jüngste eingesetzte Profi in der Geschichte der Fußball-Champions-League. Mit seiner Einwechslung im Spiel bei Zenit St. Petersburg löste der Angreifer von Borussia Dortmund den bisherigen Rekordhalter Celestine Babayaro ab. Moukoko war bei seinem Einstand 16 Jahre und 18 Tage alt. Babayaro hatte am 23. November 1994 im Alter von 16 Jahren und 87 Tagen für RSC Anderlecht beim 1:1 in Bukarest debütiert.

Die fünf jüngsten eingesetzten Profis in der "Königsklasse": Name Alter Verein Jahr Youssoufa Moukoko 16 Jahre und 18 Tage Borussia Dortmund 2020 Celestine Babayaro 16 Jahre und 87 Tage RSC Anderlecht 1994 Rayan Cherki 16 Jahre und 102 Tage Olympique Lyon 2019 Alen Halilovic 16 Jahre und 128 Tage Dinamo Zagreb 2012 Youri Tielemans 16 Jahre und 148 Tage RSC Anderlecht 2013