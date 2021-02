Fußball: Dortmund machte im ersten Halbjahr 26,3 Mio. Euro Verlust

Head weitete Verlust im ersten Halbjahr aus Der in Wien börsenotierte und in den Niederlanden ansässige Ski- und Sportartikelkonzern Head hat den Verlust unter dem Strich im ersten Halbjahr 2011 auf fast 13 Mio. Euro (nach minus 11,2 Mio. Euro) ausgeweitet, gab das Unternehmen am Donnerstag ad hoc bekannt.