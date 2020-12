Borussia Dortmund muss wochenlang auf Stürmerstar Erling Haaland verzichten. Der 20-Jährige, der in 14 Pflichtspielen diese Saison schon 17 Mal getroffen hat, erlitt im Vorfeld des Champions-League-Heimspiels des deutschen Fußball-Bundesligisten gegen Lazio Rom am (heutigen) Mittwochabend einen Muskelfaserriss. Das gab der BVB bekannt. Der Ex-Salzburger hält in der "Königsklasse" bei sechs Treffern und ist damit aktuell die Nummer eins in der Schützenliste.