Der derzeit verletzte Stürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund ist nach Katar geflogen und arbeitet dort an seinem Comeback. Der 20-jährige Norweger informierte seine Fans am Mittwochabend via Instagram und in Form einer Quizfrage über seinen derzeitigen Aufenthaltsort. Der frühere Salzburg-Torjäger fehlt dem deutschen Fußball-Bundesligisten seit Anfang des Monats mit einem Muskelfaserriss und kann in diesem Jahr nicht mehr auflaufen.