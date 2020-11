Fußball: Dortmunder Reinier einen Tag vor CL-Spiel positiv getestet

Borussia Dortmunds Fußball-Profi Reinier ist laut Mitteilung seines Clubs positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle weiteren Testergebnisse von Spielern und Betreuern seien einen Tag vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Brügge am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) negativ gewesen, hieß es.

Der brasilianische U21-Nationalspieler hatte am Wochenende nicht dem BVB-Kader angehört. In der vergangenen Woche hatte er für sein Heimatland unter anderem in Kairo gegen Ägypten und gegen Südkorea Länderspiele bestritten.