Vier Tage vor dem Heimspiel gegen Tabellenführer Hamburger SV hat Fortuna Düsseldorf den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der zweiten Fußball-Bundesliga verpasst, Rang drei aber gerade noch verteidigt. Die Rheinländer erkämpften sich im direkten Duell mit Greuther Fürth um Rang drei dank Kevin Danso nach einem 0:2-Rückstand ein 3:3 (1:2). Der ÖFB-Verteidiger traf in der 83. Minute nach einem Eckball per Kopf zum Endstand. Düsseldorf ist seit acht Spielen unbesiegt.