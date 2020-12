Fußball: EL-Tore der Leverkusen-Legionäre Dragovic und Baumgartlinger

Bei 3:2-Sieg in Nizza - Aufstieg damit vorzeitig fixiert

Dank Toren der ÖFB-Legionäre Aleksandar Dragovic und Julian Baumgartlinger hat der deutsche Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen vorzeitig den Sprung in die K.o.-Runde der Europa League geschafft. Die seit sieben Pflichtspielen unbesiegten Rheinländer gewannen am Donnerstagabend 3:2 bei OGC Nizza und sind weiter punktegleich mit Gruppe-C-Tabellenführer Slavia Prag, der einen 3:0-Heimerfolg über Hapoel Beer-Sheva feierte und am Donnerstag in Leverkusen gastiert.

Die Gästen dominierten in Nizza von Beginn weg mit viel Ballbesitz. Dragovic, der schon beim 2:1-Bundesliga-Sieg in Bielefeld Torschütze war, traf nach einem Eckball mit einem herrlichen Volleyschuss vom Elferpunkt zum zwischenzeitlichen 2:1 (32.). Baumgartlinger besorgte dann nach einem Freistoß von Nadiem Amiri per Kopf den Endstand (51.).