Fußball: England mit erstem Länderspiel-Sieg gegen Irland seit 1985

Maguire, Sancho und Calvert-Lewin trafen bei 3:0-Erfolg

Englands Fußball-Nationalteam hat am Donnerstag seinen ersten Länderspiel-Sieg gegen Irland seit 1985 eingefahren. Die jüngsten sechs abgeschlossenen Duelle zwischen den beiden Nachbarn hatten kurioserweise allesamt mit einem Remis geendet. Diesmal aber dominierten die Engländer und fuhren einen souveränen 3:0-Erfolg ein.

Der als Kapitän aufgebotene Harry Maguire brachte die "Three Lions" im leeren Wembley-Stadion in London per Kopf in Führung (18.). Dortmunds Jadon Sancho stellte noch vor der Pause auf 2:0 (31.), ehe Everton-Torjäger Dominic Calvert-Lewin per Elfmeter den Endstand besorgte (55.). Auf die Engländer warten in der Nations League nun Entscheidungsspiele gegen Belgien und Island.