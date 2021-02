Fußball: England plant Rückkehr der Fans Mitte Mai

Die britische Regierung strebt eine Rückkehr der Fans in Englands Fußball-Stadien ab dem 17. Mai an, wenn es die gesundheitliche Situation zulässt, wobei die Kapazität auf maximal 10.000 Personen begrenzt ist. Dies gab der britische Premierminister Boris Johnson am Montag bekannt. Für Indoor-Sportveranstaltungen liegt die Obergrenze bei 1.000 Personen.