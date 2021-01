Die Entscheidung über die Austragungsorte der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko fällt im letzten Quartal 2021. Das gab die FIFA am Dienstag bekannt. Ab Juli sollen Inspektionsreisen in die 23 Bewerberstädte durchgeführt werden. Aus Kanada und Mexiko stehen jeweils drei Städte zur Auswahl, aus den USA haben sich 17 Spielorte beworben. Die WM, an der erstmals 48 Teams teilnehmen, soll in bis zu 16 Städten durchgeführt werden.