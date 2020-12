Fußball: Ergebnisse Europa League 2 - Gruppen A, C, D, E, F

Fußball-Ergebnisse Europa League:

Gruppe A - 6. Runde:

Donnerstag, 10.12.2020 Young Boys Bern - CFR 1907 Cluj 2:1 (0:0) ZSKA Sofia - AS Roma 3:1 (2:1)

Tabelle:

1. AS Roma 6 4 1 1 13:5 13 * 2. Young Boys Bern 6 3 1 2 9:7 10 * 3. CFR 1907 Cluj 6 1 2 3 4:10 5 4. ZSKA Sofia 6 1 2 3 3:7 5

* = in der K.o.-Phase (Runde der letzten 32)

Bereits gespielt:

Donnerstag, 22.10.2020 Young Boys Bern - AS Roma 1:2 ZSKA Sofia - CFR 1907 Cluj 0:2 Donnerstag, 29.10.2020 AS Roma - ZSKA Sofia 0:0 CFR 1907 Cluj - Young Boys Bern 1:1 Donnerstag, 05.11.2020 AS Roma - CFR 1907 Cluj 5:0 Young Boys Bern - ZSKA Sofia 3:0 Donnerstag, 26.11.2020 ZSKA Sofia - Young Boys Bern 0:1 CFR 1907 Cluj - AS Roma 0:2 Donnerstag, 03.12.2020 AS Roma - Young Boys Bern 3:1 CFR 1907 Cluj - ZSKA Sofia 0:0

Gruppe C - 6. Runde:

Donnerstag, 10.12.2020 Bayer Leverkusen - Slavia Prag 4:0 (2:0) Leverkusen: mit Dragovic , Baumgartlinger bis 62. Hapoel Beer-Sheva - OGC 1:0 (0:0) Nizza Nizza: ohne Daniliuc

Tabelle:

1. Bayer Leverkusen 6 5 0 1 21:8 15 * 2. Slavia Prag 6 4 0 2 11:10 12 * 3. Hapoel Beer-Sheva 6 2 0 4 7:13 6 4. OGC Nizza 6 1 0 5 8:16 3

* = in der K.o.-Phase (Runde der letzten 32)

Bereits gespielt:

Donnerstag, 22.10.2020 Bayer Leverkusen - OGC Nizza 6:2 Hapoel Beer-Sheva - Slavia 3:1 Prag Donnerstag, 29.10.2020 Slavia Prag - Bayer Leverkusen 1:0 OGC Nizza - Hapoel Beer-Sheva 1:0 Donnerstag, 05.11.2020 Slavia Prag - OGC Nizza 3:2 Hapoel Beer-Sheva - Bayer Leverkusen 2:4 Donnerstag, 26.11.2020 Bayer Leverkusen - Hapoel Beer-Sheva 4:1 OGC Nizza - Slavia Prag 1:3 Donnerstag, 03.12.2020 Slavia Prag - Hapoel Beer-Sheva 3:0 OGC Nizza - Bayer Leverkusen 2:3

Gruppe D - 6. Runde:

Donnerstag, 10.12.2020 Standard Lüttich - Benfica Lissabon 2:2 (1:1) Lech Posen - Glasgow Rangers 0:2 (0:1)

Tabelle:

1. Glasgow Rangers 6 4 2 0 13:7 14 * 2. Benfica Lissabon 6 3 3 0 18:9 12 * 3. Standard Lüttich 6 1 1 4 7:14 4 4. Lech Posen 6 1 0 5 6:14 3

* = in der K.o.-Phase (Runde der letzten 32)

Bereits gespielt:

Donnerstag, 22.10.2020 Standard Lüttich - Glasgow Rangers 0:2 Lech Posen - Benfica Lissabon 2:4 Donnerstag, 29.10.2020 Benfica Lissabon - Standard Lüttich 3:0 Glasgow Rangers - Lech Posen 1:0 Donnerstag, 05.11.2020 Lech Posen - Standard Lüttich 3:1 Benfica Lissabon - Glasgow Rangers 3:3 Donnerstag, 26.11.2020 Standard Lüttich - Lech Posen 2:1 Glasgow Rangers - Benfica Lissabon 2:2 Donnerstag, 03.12.2020 Benfica Lissabon - Lech Posen 4:0 Glasgow Rangers - Standard Lüttich 3:2

Gruppe E - 6. Runde:

Donnerstag, 10.12.2020 PAOK Saloniki - Granada 0:0 Saloniki: mit Murg, Schwab Ersatz PSV Eindhoven - Omonia Nikosia 4:0 (1:0)

Tabelle:

1. PSV Eindhoven 6 4 0 2 12:9 12 * 2. Granada 6 3 2 1 6:3 11 * 3. PAOK Saloniki 6 1 3 2 8:7 6 4. Omonia Nikosia 6 1 1 4 5:12 4

* = in der K.o.-Phase (Runde der letzten 32)

Bereits gespielt:

Donnerstag, 22.10.2020 PSV Eindhoven - Granada 1:2 PAOK Saloniki - Omonia Nikosia 1:1 Donnerstag, 29.10.2020 Omonia Nikosia - PSV Eindhoven 1:2 Granada - PAOK Saloniki 0:0 Donnerstag, 05.11.2020 PAOK Saloniki - PSV Eindhoven 4:1 Omonia Nikosia - Granada 0:2 Donnerstag, 26.11.2020 PSV Eindhoven - PAOK Saloniki 3:2 Granada - Omonia Nikosia 2:1 Donnerstag, 03.12.2020 Omonia Nikosia - PAOK Saloniki 2:1 Granada - PSV Eindhoven 0:1

Gruppe F - 6. Runde:

Donnerstag, 10.12.2020 SSC Napoli - Real Sociedad 1:1 (1:0) HNK Rijeka - AZ Alkmaar 2:1 (0:0)

Tabelle:

1. SSC Napoli 6 3 2 1 7:4 11 * 2. Real Sociedad 6 2 3 1 5:4 9 * 3. AZ Alkmaar 6 2 2 2 7:5 8 4. HNK Rijeka 6 1 1 4 6:12 4

* = in der K.o.-Phase (Runde der letzten 32)

Bereits gespielt:

Donnerstag, 22.10.2020 SSC Napoli - AZ Alkmaar 0:1 HNK Rijeka - Real Sociedad 0:1 Donnerstag, 29.10.2020 AZ Alkmaar - HNK Rijeka 4:1 Real Sociedad - SSC Napoli 0:1 Donnerstag, 05.11.2020 HNK Rijeka - SSC Napoli 1:2 Real Sociedad - AZ Alkmaar 1:0 Donnerstag, 26.11.2020 SSC Napoli - HNK Rijeka 2:0 AZ Alkmaar - Real Sociedad 0:0 Donnerstag, 03.12.2020 AZ Alkmaar - SSC Napoli 1:1 Real Sociedad - HNK Rijeka 2:2