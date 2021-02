Fußball: Ermittlungen nach Disput zwischen Ibrahimovic und Lukaku

Staatsanwaltschaft des italienischen Verbandes schaltete sich ein

Nach den hitzigen Wortgefechten zwischen Zlatan Ibrahimovic und Romelu Lukaku im italienischen Fußball-Cup ermittelt nun die Staatsanwaltschaft des italienischen Fußballverbands (FIGC). Der Staatsanwalt habe am Montag ein Verfahren in Bezug auf die verbale Auseinandersetzung der beiden Stürmer von Milan und Inter Mailand eröffnet, teilte der Verband mit. Geladen war zunächst der Schiedsrichter der Partie, um den Umfang seiner Bestrafungen während des Spiels zu erläutern.

Den heiß umkämpften Viertelfinal-Kracher der beiden Stadtrivalen am vergangenen Dienstag gewann Inter mit 2:1. Milans Altstar Ibrahimovic geriet dabei immer wieder mit Lukaku von Inter aneinander - unter anderem auch Kopf an Kopf. Der Schiedsrichter zeigte beiden Gelb. In der zweiten Halbzeit flog Ibrahimovic schließlich mit Gelb-Rot vom Platz. Am Freitag wurden beide Akteure mit einem Spiel Sperre bestraft.