Fußball: Europa-League-Spiel Arsenal - Benfica in Piräus

Fast alle Spiele englischer Mannschaften auf neutralem Boden - Tottenham-Gastspiel in Klagenfurt die Ausnahme

Das Rückspiel im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League zwischen Arsenal London und Benfica Lissabon wird in Piräus ausgetragen. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitag bekannt. Das Spiel am 25. Februar kann aufgrund britischer Einreisebeschränkungen für Reisende aus Portugal nicht wie geplant in London stattfinden. Schon das Hinspiel am 18. Februar wird in Rom gespielt.

Damit sind die meisten Europacup-Spiele der britischen Mannschaft aufgrund von Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie auf neutralen Boden verlegt worden. Lediglich der WAC empfängt Tottenham am 18. Februar (18.55 Uhr) in Klagenfurt. Die Gastmannschaft aus London hat dafür bereits die entsprechende Ausnahmegenehmigung erhalten.

In der Champions League findet das Match Atletico Madrid gegen Chelsea am 23. Februar in Bukarest statt, RB Leipzig gegen Liverpool (16. Februar) und Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City (24. Februar) sind nach Budapest verlegt worden. In der Europa League treffen Real Sociedad San Sebastian und Manchester United am 18. Februar in Turin aufeinander.

Überblick über die Corona-bedingten Spielverlegungen:

Champions League

RB Leipzig - Liverpool (16.2.) Puskas Arena in Budapest

Atletico Madrid - Chelsea (23.2.) Nationalstadion Bukarest

Borussia Mönchengladbach - Manchester City (24.2.) Puskas Arena in Budapest

Europa League

Molde FK - TSG Hoffenheim (18.2.) Estadio de la Ceramica in Villarreal

Real Sociedad San Sebastian - Manchester United (18.2.) Juventus Stadium in Turin

Benfica Lissabon - Arsenal (18.2.) Stadio Olimpico in Rom

Arsenal - Benfica (25.2.) Stadio Georgios Karaiskakis in Piräus