Der frühere Sturm-Graz-Fußballprofi Mehrdad Minavand ist an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Das gaben die Steirer am Mittwochabend über die sozialen Netzwerke bekannt. Der Iraner, der mit Sturm je einmal Meister und Cupsieger wurde und drei Saisonen in der Champions League spielte, wurde 45 Jahre alt. Nach seiner Fußballerkarriere trat Minavand in seiner Heimat u.a. als Popsänger auf.