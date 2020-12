Fußball: Ex-Teamchef Domenech soll Nantes vor Abstieg retten

68-Jähriger war seit für Frankreich blamabler WM 2010 ohne Job

Frankreichs Ex-Nationalcoach Raymond Domenech soll den FC Nantes vor dem Abstieg retten. Der 68-Jährige hatte seit Frankreichs WM-Debakel von 2010 in Südafrika keinen Trainerjob mehr gehabt. Damals schieden die Franzosen als Gruppenletzter in der Vorrunde aus. Sein Engagement soll am Donnerstag offiziell werden und bis Saisonende geplant sein. Der Verband muss wegen Domenechs Alter seine Zustimmung zum Engagement geben. Nantes ist Liga-15., drei Punkte vor der Abstiegszone.