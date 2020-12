Fußball: Ex-Teamchef Otto Baric mit 88 Jahren in Zagreb verstorben

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0271 vom 13.12.2020 muss das Alter von Baric im Titel und im ersten Absatz auf 88 (nicht: 87) berichtigt werden. Laut ORF-Angaben, die sich auf das Taufbuch beziehen, wurde Baric 1932 geboren. ---------------------------------------------------------------------

Österreichs Ex-Teamchef Otto Baric ist mit 88 Jahren verstorben. Wie der kroatische Fußball-Verband am Sonntag bekannt gab, starb der Kroate in Zagreb. Baric war von April 1999 bis November 2001 Trainer der österreichischen Auswahl, sein Heimatland betreute er von 2002 bis 2004. In der österreichischen Liga holte er mit Wacker Innsbruck, dem SK Rapid und dem SV Salzburg insgesamt siebenmal den Meistertitel.

Mit den Wienern und den Salzburgern stand "Otto Maximale" auch zweimal in einem Europacup-Finale. 1985 verlor er mit Rapid im Endspiel des Cups der Cupsieger, mit Salzburg unterlag er 1994 im UEFA-Cup-Finale. Baric' letztes Engagement als Cheftrainer war jenes als Teamchef der albanischen Nationalmannschaft, das 2007 zu Ende ging.