Fußball: FAC holte Elias Felber zurück

Fußball: Lafnitz setzte Siegesserie in 2. Liga mit 3:2 in Wien fort Steirer bauten Vorsprung im Aufstiegsrennen aus - Liefering nach 2:1 in Dornbirn weiter Spitzenreiter - Blau-Weiß Linz kassierte klare 1:4-Niederlage beim FAC