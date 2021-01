Fußball: FC Barcelona verlegt Präsidentschaftswahlen auf den 7. März

Der FC Barcelona will seine ursprünglich für den 24. Jänner geplante Wahl eines neuen Vereinspräsidenten nun am 7. März durchführen. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Die Wahlen mussten wegen der aktuell gültigen Mobilitätsbeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie verschoben werden.

Nach dem Rücktritt von Josep Bartomeu Ende Oktober führt aktuell Interimspräsident Carles Tusquets den Verein. Als Kandidaten zur Wahl stehen Ex-Club-Boss Joan Laporta, Victor Font und Toni Freixa. Laporta wirbt offen mit dem sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi, der den Verein im Sommer ablösefrei verlassen könnte.