Fußball-Zweitligist FC Juniors OÖ hat am Sonntag die Trennung von Coach Gerald Scheiblehner bekanntgegeben. Der 43-Jährige betreute die Linzer seit Juli 2019, sein Nachfolger soll rechtzeitig zum Trainingsstart am Donnerstag feststehen. Die Juniors überwintern in der zweithöchsten Spielklasse als Tabellen-14. und damit auf einem Abstiegsplatz.