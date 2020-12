Fußball: Feyenoord nur 0:0 bei Generalprobe für WAC-Partie

Auch Feyenoord hat das letzte Spiel vor dem "Finale" in der Fußball-Europa-League gegen den Wolfsberger AC ohne Erfolgserlebnis absolviert. Das Team aus Rotterdam kam am Sonntag zuhause gegen den Tabellen-15. Heracles Almelo nicht über 0:0 hinaus. Feyenoord blieb in den vergangenen vier Pflichtspielen bei drei Remis und einer Niederlage sieglos, dabei gelang den Niederländern nur ein Tor.

Dem WAC, dessen Generalprobe mit einem 1:4 bei WSG Tirol gründlich misslang, reicht im Heimspiel am Donnerstag gegen Feyenoord ein Unentschieden für den Aufstieg ins Europa-League-Sechzehntelfinale.