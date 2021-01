Fußball: FIFA bestätigte Zehn-Wochen-Sperre für Atleticos Trippier

Strafe war zunächst ausgesetzt worden - Spanischer Club zieht vor CAS

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Atletico zieht vor den CAS ---------------------------------------------------------------------

Der Berufungsausschuss der Fußball-Weltverbandes FIFA hat die vor Weihnachten ausgesprochene Sperre von zehn Wochen gegen den englischen Nationalspieler Kieran Trippier bestätigt. Damit fällt der Verteidiger bis zum 28. Februar auch für seinen spanischen Verein Atletico Madrid aus. Am 3. Jänner hatte die FIFA die wegen Verstößen gegen Wettregeln verhängte internationale Sperre auf Antrag von Atletico zunächst bis zu der nun getroffenen Entscheidung ausgesetzt.

Spaniens Topclub kündigte am Montagnachmittag den Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) an. Sollte der CAS eine Untersuchung starten, darf Trippier weiterspielen. Der englische Verband FA hatte den 30-Jährigen mit sofortiger Wirkung für zehn Wochen gesperrt und ihm eine Geldstrafe von rund 77.000 Euro auferlegt. Damit steht er Spaniens Spitzenclub für mehrere Ligaspiele nicht zur Verfügung und wird auch beim Champions-League-Achtelfinale gegen Chelsea am 23. Februar nicht dabei sein können.

Trippier soll insgesamt sieben Regelverstöße begangen haben. Es geht um Wetten im Zusammenhang mit seinem Wechsel von den Tottenham zu Atletico, die im Juli 2019 abgegeben worden waren. Trippier bestreitet sämtliche Vorwürfe.